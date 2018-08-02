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Новости. Общество
09:05, 02 Августа 2018

Карелия перейдет на интенсивную модель ведения лесного хозяйства в 2019 году, заявил Парфенчиков

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Карелия планирует в 2019 году перейти на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов.

Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы нацелены на внедрение программы интенсивного лесопользования и с Рослесхозом эти вещи прорабатываем. И мы надеемся, что к концу 2019 года выйдем на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов. Нам нужны другие подходы", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, республика была включена в число пилотных регионов страны по внедрению интенсивного лесопользования. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства проводит полевые работы и готовит соответствующие нормативы ухода за лесом, лесовосстановления и лесозаготовок, в полной мере отвечающие интенсивной модели лесопользования. Ввод новой системы требует кардинально нового подхода к выращиванию посадочного материала, при этом для реконструкции производственных мощностей требуется порядка 300 млн рублей.

"Интенсивная модель лесного хозяйства предполагает систематический уход за растущим лесом, чтобы кардинально улучшить качество и товарную структуру лесов, позволит достигнуть высокой экономической эффективности лесного сектора и увеличения объема заготовки", - сказал он.

По мнению главы республики, необходимо поддерживать тех арендаторов, которые обеспечивают качественное восстановление и переработку леса, а не тех, кто лишь вырубает его и экспортирует в соседнюю Финляндию.

По данным Минприроды республики, более 52% площади Карелии покрыто лесами. Одним из основных видов использования лесов является заготовка древесины. По итогам 2017 года, доля лесопромышленного комплекса в промышленности Карелии составила 30%. Лесозаготовками и деревообработкой в республике занимаются порядка 790 организаций.

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Комментарии

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grigorjev
2018-08-02 11:05:36
Про доходы-расходы бюджета. Лес рубят, щепки летят... Грабеж карелов выше пределов разумного... И по вине "юриста", сказано Москве: "Бюджетные деньги от журнала (10 млн. рублей) пошли на нужды карелов-проходимцев и воров. Глава РК А. Парфенчиков полностью поддержал преступные действия команды А. Худилайнена".
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