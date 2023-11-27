Карелия перевыполнила план по восстановлению лесов

План по искусственному лесовосстановлению в республике выполнили на 115 процентов.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, общая площадь территорий, на которых в этом году высадили леса, — почти 32 тысячи гектаров. Это на три тысячи га больше, чем годом ранее, отметил он.



«В целом, республика вплотную подошла к знаковой цифре — соблюдение 100-процентного баланса по вырубке и воспроизводству лесов. По нацпроекту „Экология“ мы должны выйти на этот показатель в 2024 году», — заявил Парфенчиков.



В частности, для этого в регионе увеличивают производительность питомников. Так, в этом году в них вырастили более 22 млн сеянцев сосны и ели, что почти на четверть больше, чем в 2022 году.



«Предвижу комментарии по поводу того, что в Карелии „вырубили весь лес“. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: действительно много леса в республике заготавливали в 1960 годы. Сегодня — в разы меньше», — заявил руководитель республики.



По его словам, в последние годы площадь ежегодных вырубок не превышает 0,5% лесной территории.