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Карелия перевыполнила план по восстановлению лесов

Новости. Общество
09:21, 28 Ноября 2023
фото: со страницы Артура Парфенчикова ВК

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План по искусственному лесовосстановлению в республике выполнили на 115 процентов.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, общая площадь территорий, на которых в этом году высадили леса, — почти 32 тысячи гектаров. Это на три тысячи га больше, чем годом ранее, отметил он. 

«В целом, республика вплотную подошла к знаковой цифре — соблюдение 100-процентного баланса по вырубке и воспроизводству лесов. По нацпроекту „Экология“ мы должны выйти на этот показатель в 2024 году», — заявил Парфенчиков. 

В частности, для этого в регионе увеличивают производительность питомников. Так, в этом году в них вырастили более 22 млн сеянцев сосны и ели, что почти на четверть больше, чем в 2022 году. 

«Предвижу комментарии по поводу того, что в Карелии „вырубили весь лес“. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: действительно много леса в республике заготавливали в 1960 годы. Сегодня — в разы меньше», — заявил руководитель республики. 

По его словам, в последние годы площадь ежегодных вырубок не превышает 0,5% лесной территории.

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