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Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Новости. Общество
18:40, 18 Марта 2022
фото: © Игорь Хакимов / ТАСС

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Россия в мировом рейтинге счастья оказалась на 80 месте.

Самой счастливой страной мира пятый год подряд признана соседняя с Карелией Финляндия. Как следует из Всемирного доклада о счастье, который ежегодно готовит Организация Объединенных Наций, в десятку самых благополучных стран в нынешнем году вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Эксперты ООН при формировании этого рейтинга учитывают такие показатели как валовой внутренний продукт, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан и их отношение к коррупции. По совокупности всех показателей Россия заняла в 2022 году только 80 место и по сравнению с 2021 годом опустилась сразу на 20 позиций.

Самой несчастливой страной мира в ООН считают Афганистан.       

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