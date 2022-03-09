Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Россия в мировом рейтинге счастья оказалась на 80 месте.

Самой счастливой страной мира пятый год подряд признана соседняя с Карелией Финляндия. Как следует из Всемирного доклада о счастье, который ежегодно готовит Организация Объединенных Наций, в десятку самых благополучных стран в нынешнем году вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Эксперты ООН при формировании этого рейтинга учитывают такие показатели как валовой внутренний продукт, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан и их отношение к коррупции. По совокупности всех показателей Россия заняла в 2022 году только 80 место и по сравнению с 2021 годом опустилась сразу на 20 позиций.

Самой несчастливой страной мира в ООН считают Афганистан.