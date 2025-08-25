Карелия поднялась на 21 позицию в рейтинге расходов на коммунальные услуги

За год регион существенно улучшил свои показатели, но все равно остался в нижней половине таблицы.

Карелия поднялась на 21 позицию в общероссийском рейтинге по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Рейтинг составили аналитики РИА Новости.

По итогам 2024 года республика заняла 51-е место, годом ранее было 72-е. Доля затрат на ЖКУ и топливо в бюджете семьи в Карелии в среднем составила 9,6%. Это на 1,6% меньше, чем в предыдущем году.

В денежном выражении каждая семья в среднем тратила на коммунальные услуги 6,8 тысячи рублей ежемесячно. По России средний показатель расходов на ЖКУ остался на уровне 9,4%.

Меньше всего тратят на коммунальные услуги жители Ингушетии — 4,6%, а больше всего — в Новгородской области — 13,6%.

Наши соседи расположились рядом и в рейтинге. Мурманская область — на 56-м месте, Архангельская — на 58-м, Ленобласть — на 65-м.