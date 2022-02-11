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Карелия поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни

Новости. Общество
14:57, 14 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Показатели качества жизни в Карелии в 2021 году позволили республике занять 71 место в рейтинге регионов России.

Это на одну позицию выше, чем в 2020 году.

Рейтинг составлен агентством РИА Новости.

В ходе исследования оценивались 67 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионах: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов Федерации определяли на основании интегрального рейтингового балла. Из максимально возможных 100 баллов Карелия получила всего 39,150 балла.

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Комментарии

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Ники
2022-02-14 15:16:02
с 72 на 71 за пять лет , это круто .
Гость
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