Карелия показала один из самых низких темпов роста тарифов ЖКХ на Северо-Западе

Средний рост тарифов в нашей республике составляет 10,2%. Предельное отклонение по муниципальным образованиям – 2,1%.

В соседних регионах после июльского роста тарифов показатели роста значительные.

Для сравнения: в Архангельской области рост составит 20%, в Ленинградской области и Мурманской области — 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%. Единственный регион СЗФО с более низким показателем — Ненецкий автономный округ (9,6%), который имеет особый статус и дотационную поддержку. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам.

Также в комитете напомнили, что тарифы в Карелии на электрическую энергию являются одними из самых низких на Северо-Западе. Например, с 1 июля тариф на электрическую энергию в 1 диапазоне для городского и сельского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками в Карелии составляет 3,77 руб./кВтч, в Калиниградской области 4,65 руб./кВтч, в Новгородской области 4,66 руб./ кВтч, г. Санкт-Петербург 5,22 руб./Квтч.