Карелия полностью погасила коммерческие кредиты

Одной из тем заседания Правительства 21 августа стало исполнение бюджета Карелии за первое полугодие.

Доклад представил министр финансов республики Александр Климочкин.

Министр доложил, что за 6 месяцев текущего года расходы бюджета исполнены в сумме 37,8 млрд рублей, доходы — 31,9 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые поступления составили 20,8 млрд рублей. Наибольший рост за шесть месяцев, на 17%, в сравнении с прошлым годом обеспечил налог на доходы физических лиц — он составил 8 млрд рублей. В разрезе отраслей самые высокие темпы показали транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, торговля, сельское хозяйство, сфера туризма.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что особого внимания требует работа с доходной базой муниципальных образований:

— Те действия, которые мы предпринимали с точки зрения оздоровления муниципальных бюджетов, обеспечили достаточно серьезный рост их доходов — 850 млн рублей. При этом есть муниципалитеты, которые сработали особенно эффективно, в том числе в рамках дополнительных ресурсов, которые мы предоставили им. Кемь увеличила свои доходы в 1,5 раза, Сортавала — в 1,4 раза, Беломорск — в 1,2 раза.



Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета за I полугодие 2025 года составил 11,1 млрд рублей или 47% от планового объема ассигнований. В августе поступления существенно выросли — до 18,6 млрд рублей. Это связано с тем, что республика стала одним из первых субъектов получившим средства на переселение граждан из аварийного жилья.

В структуре расходов наибольший удельный вес, почти 70%, составили расходы на социально-культурную сферу. В целом объем расходов в сравнении

с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%: на 1,7 млрд рублей увеличился объем финансирования оплаты труда работников бюджетной сферы, на 300 млн рублей — оказание мер социальной поддержки.

Расходы на реализацию мероприятий национальных проектов за 1 полугодие

2025 года составили 5 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 3,2 млрд рублей. Наибольший процент исполнения достигнут в рамках реализации мероприятий национальных проектов «Беспилотные авиационные системы», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», а также «Инфраструктура для жизни».

Районы и округа получили из регионального бюджета за первое полугодие 9,9 млрд рублей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 549,1 млн рублей.

Объем государственного долга республики снизился по сравнению с началом года на 10% и составил 26,7 млрд рублей. Основной акцент долговой политики, по поручению главы, сделан на оптимизации расходов на обслуживание долга. Экономия за 6 месяцев благодаря управлению остатками средств на счете бюджета, а также привлечению льготных бюджетных кредитов составила 615 млн рублей.

— Сейчас у нас вообще нет коммерческих кредитов. Спасибо федеральному Правительству и лично министру финансов РФ Антону Германовичу Силуанову за поддержку. Благодаря этому мы обеспечим свои расходы до конца года без привлечения коммерческих кредитов, — отметил Артур Парфенчиков.