Карелия получила 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры в арктических городах

Средства предназначены для реализации двух ключевых проектов в арктических территориях региона — городах Кеми и Беломорске.

Деньги пойдут на два важных для жителей проекта, сообщает Корпорация развития Республики Карелия. В Кеми состоится полная реконструкция открытого стадиона — единственной спортивной площадки в городе. После модернизации здесь появится современное футбольное поле, беговые дорожки и благоустроенная территория. Проект позволит одновременно заниматься спортом более чем 100 человекам.



В Беломорске же деньги направят на капитальный ремонт очистных сооружений — критически важного объекта для города. Модернизация улучшит качество водоснабжения для 7 тысяч жителей, обеспечит стабильную работу местных предприятий и положительно скажется на экологической ситуации.



— Эти проекты жизненно необходимы для развития наших арктических территорий. Новый стадион ждут все жители Кеми. А ремонт очистных — это вопрос здоровья людей и экологического благополучия города, — подчеркнул глава Карелии Артур Парфенчиков.

Это уже второй крупный инфраструктурный кредит, полученный республикой в 2025 году. До этого Карелия привлекла 640 миллионов рублей на модернизацию систем теплоснабжения в нескольких районах.

Ранее в Карелии обсудили развитие Арктики и перспективы Кемско-Беломорской агломерации.