Карелия получила 207,5 млн рублей на реализацию программы медицинской реабилитации в 2024 году

Охлопков рассказал о результатах планомерной работы Минздрава Карелии с федеральным Минздравом.

На реализацию программы по медицинской реабилитации в 2024 году Карелии выделили 207,5 млн рублей. Как в личном профиле сообщил Михаил Охлопков, это результат планомерной работы Минздрава Карелии с федеральным Минздравом.



«Напомню, что за два года реализации программы освоено более 350 млн рублей: 828 единиц оборудования приобретено для отделений медицинской реабилитации Пряжинской ЦРБ, Городской детской больницы, Госпиталя для ветеранов войн, Городской поликлиники № 2 и Сегежской ЦРБ», — подчеркнул министр здравоохранения республики.



По его словам, в 2024 году приобретут 238 единиц оборудования в Беломорскую ЦРБ, Межрайонную больницу № 1 и Детскую республиканскую больницу им И. Н. Григовича.