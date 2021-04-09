Карелия получила 35 бесплатных путевок для отдыха детей во всероссийском центре «Океан»

Стартовал конкурсный отбор для трех смен в детском центре, которые будут посвящены творчеству, здоровому образу жизни и изучению морского мира и его обитателей.

Как сообщается на сайте правительства республики, Карелии выделили 10 бесплатных путевок для отдыха детей в профильной смене №7 «Фестиваль современного искусства». Смена будет проходить с 28 мая по 17 июня. Ребята смогут посетить фестиваль практик современного искусства, воздушных змеев, творческие модули, мастер-классы. Кроме того, они попробуют свои силы в создании арт-объектов и фотозон, конкурсе лукбуков, конкурсе иммерсивных театров и многих других увлекательных активностях.

Смена №9 «Дети Мира» художественной, физкультурно-спортивной направленности состоится с 14 июля по 3 августа. На нее выделено 15 путевок.

10 ребят поедут на смену №10 «Исследователи моря». Она будет проходить с 7 по 27 августа, школьникам расскажут про морской мир и его обитателей.

На смены приглашают учащихся 13-17 лет, победителей и призеров региональных, межрегиональных и всероссийских творческих конкурсов по направлению современное искусство.

Для участия в конкурсном отборе на получение путевки во Всероссийский детский центр «Океан» необходимо зарегистрироваться в АИС «Путевка» на официальном сайте Центра и загрузить достижения ребенка.

Дополнительную информацию для родителей и детей-участников программ можно узнать по телефону: 8(8142) 76-29-61.

Путевки предоставляются бесплатно, в соответствии с квотой, определенной для Карелии Минпросвещения России.

Оплата проезда ребенка, питания, страхования и сопровождения в пути следования к Центру и обратно осуществляется за счет средств родителей или законных представителей.