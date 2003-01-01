РЕКЛАМА
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36 Статьи
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
09 ноября, 15:35 Статьи
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10 Статьи
В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13

Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

23:48

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

21:21

Летающее такси представили на выставке в Китае

20:51

Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

19:43

Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

18:54

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил газ в лицо подростку на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком парень из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10
Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья
Сегодня 06:42 Благоустройство
На реализацию программы по расселению аварийного жилья власти Карелии получили 5,25 млрд рублей из федерального бюджета.

фото: © Столица на Онего

На заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ карельские депутаты обсудили ход реализации масштабной программы по расселению аварийного жилья, на которую из федерального бюджета было выделено 5 миллиардов 250 миллионов рублей. Эти средства вместе с республиканским софинансированием уже распределены между муниципалитетами. До конца 2025 года планируется расселить 850 квартир, уделив особое внимание отдалённым населённым пунктам.

Для ускорения процесса активно используется механизм «Комплексного развития территорий» (КРТ), привлекающий застройщиков. На участках, расположенных под аварийными домами, подрядчики строят новое жильё и благоустраивают инфраструктуру. Уже ведутся торги в нескольких районах, а новые дома в Беломорске и других городах начнут сдавать в следующем году.

Депутаты Законодательного собрания Карелии подняли также вопросы о расселении маломобильных граждан и жителей малых населённых пунктов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

