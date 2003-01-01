Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

На реализацию программы по расселению аварийного жилья власти Карелии получили 5,25 млрд рублей из федерального бюджета.

На заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ карельские депутаты обсудили ход реализации масштабной программы по расселению аварийного жилья, на которую из федерального бюджета было выделено 5 миллиардов 250 миллионов рублей. Эти средства вместе с республиканским софинансированием уже распределены между муниципалитетами. До конца 2025 года планируется расселить 850 квартир, уделив особое внимание отдалённым населённым пунктам.



Для ускорения процесса активно используется механизм «Комплексного развития территорий» (КРТ), привлекающий застройщиков. На участках, расположенных под аварийными домами, подрядчики строят новое жильё и благоустраивают инфраструктуру. Уже ведутся торги в нескольких районах, а новые дома в Беломорске и других городах начнут сдавать в следующем году.



Депутаты Законодательного собрания Карелии подняли также вопросы о расселении маломобильных граждан и жителей малых населённых пунктов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.