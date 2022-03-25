Карелия получила высокий рейтинг за социально-экономическую ситуацию

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг социально-экономического развития регионов России, в котором Карелия заняла 33 место.

В пояснении к рейтингу говорится, что он рассчитывался на основании нескольких критериев.

В их числе размер валового регионального продукта на душу экономически активного населения, отношение среднемесячной зарплаты к минимальной стоимости жизни, индекс промышленного производства, ситуация с госдолгом и ряд других параметров.

Наиболее высокие оценки Карелия получила за показатели ВРП, госдолга и среднемесячной зарплаты.