Карелия получила высокий рейтинг за социально-экономическую ситуацию

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг социально-экономического развития регионов России, в котором Карелия заняла 33 место.
В пояснении к рейтингу говорится, что он рассчитывался на основании нескольких критериев.
В их числе размер валового регионального продукта на душу экономически активного населения, отношение среднемесячной зарплаты к минимальной стоимости жизни, индекс промышленного производства, ситуация с госдолгом и ряд других параметров.
Наиболее высокие оценки Карелия получила за показатели ВРП, госдолга и среднемесячной зарплаты.
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