Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

В Карелии появится научно-производственный центр по разработке беспилотных авиационных систем.

На его создание из федерального бюджета выделят один миллиард рублей. Об этом сообщили в Минпромторге региона.

— В Карелии планируют создать научно-производственный центр по разработке беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). Соответствующее финансирование — в размере 1 млрд рублей — заложено в проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, — сказано в сообщении.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что «финансирование дает возможность закупить современное, высокотехнологичное оборудование, необходимое для оснащения центра» и создать условия для импортозамещения.

Новый центр позволит резидентам проводить полный цикл работ — от создания и тестирования до производства и запуска беспилотных летательных аппаратов и их отдельных компонентов.

Идея создания такого центра была анонсирована еще в 2023 году. В прошлом году два местных предприятия — «НПП Прорыв» и Инженерный центр «Илма» — вошли в российский кластер беспилотной авиации.