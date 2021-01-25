Карелия получит 20 миллионов на развитие спортивной инфраструктуры

Деньги выделены из федерального бюджета в виде субсидий.

Карелия получит 20 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры. Постановление о распределении средств на эти цели между регионами страны подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего на строительство спортивных объектов для занятия физической культурой и оснащение их инвентарем правительство РФ выделило 2 миллиарда рублей. По словам Мишустина, субсидии регионам позволят создать 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей и ледовых арен, как в городах, так и в сельской местности.

Для сравнения отметим, что соседние с Карелией Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Мурманская области также получат по 20 миллионов.