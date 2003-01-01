Карелия получит 20 миллионов рублей на поддержку экспорта

Средства будут направлены на помощь малым и средним предприятиям для выхода на международные рынки.
Из федерального бюджета республике выделят 20 миллионов рублей на развитие Центра поддержки экспорта. Средства поступят в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и будут направлены на помощь малым и средним предприятиям.
Дополнительное финансирование, по данным Министерства экономического развития Карелии, позволит карельским предпринимателям участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, размещать товары на популярных маркетплейсах и получать компенсацию транспортных расходов. В текущем году Центр поддержки экспорта уже оказал 166 услуг для 132 компаний, организовав их участие в выставках в Москве, ОАЭ, Турции, Узбекистане и Беларуси.
Благодаря работе центра семь карельских компаний заключили экспортные контракты на сумму 3,8 миллиона долларов за первое полугодие 2025 года. Новые федеральные средства позволят продолжить программу поддержки экспортеров в республике.