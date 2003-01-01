Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта

Правительство РФ выделило средства на работу региональных центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи.

В 2025 году 75 регионов России получат из резервного фонда правительства России 1,5 млрд рублей на организацию работы центров поддержки экспорта, оказывающих услуги выходящему на внешний рынок малому и среднему бизнесу. Карелии на эти цели будет выделена субсидия в 20 млн 156,7 тыс. рублей. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

- Благодаря такой финансовой поддержке до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий, - сообщается на сайте правительства РФ.

По мнению сенатора от Карелии Игоря Зубарева, многие предприниматели нуждаются в помощи государства в развитии международных связей. Региональные центры, предоставляя информационные, консультационные и образовательные услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, могут поддержать бизнес в поиске новых зарубежных партнеров, считает парламентарий.

- Инфраструктуру, необходимую для поддержки малых и средних компаний, заинтересованных в экспорте, нужно постоянно развивать. Наши предприниматели продолжают искать новые рынки сбыта, новые возможности за рубежом. Правительство Карелии им в этом помогает, организовывая в том числе и бизнес-миссии в другие страны. Поддержка дает свои результаты: доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте растет. В прошлом году она составила почти 29%. Власти республики рассчитывают, что к концу 2025 года этот показатель будет не ниже 30%, - сказал Игорь Зубарев.