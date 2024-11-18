Карелия получит 45,9 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

В республике продолжат реализацию федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом.

Карелия получит 45,9 млн рублей на реализацию федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщили в паблике Минздрава республики.

Как напомнили в источнике, на мероприятия программы в 2023-2024 годах в регионе уже направили 126 млн рублей.

Так, центр «Диабет» Республиканской больницы имени В.А. Баранова оснастили 592 единицами медицинских изделий.

Организованы и оснащены школы для пациентов с сахарным диабетом в 14 медицинских организациях, а обучение принципам управления заболеванием с начала года прошли 2 673 пациента.

Дети, страдающие диабетом, обеспечены системами непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови.

В медицинские организации поступило оборудование для выявления сахарного диабета и контроля состояния пациентов с ранее обнаруженным заболеванием.

Дополнительно республика получит 45,9 млн рублей.

На эти средства до конца года будут закуплены сенсоры систем непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови для беременных женщин и детей с сахарным диабетом, а также диагностическое оборудование.