Карелия получит 5 миллионов рублей на повышение туристической доступности для школьников

Республике выделены субсидии из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развития туризма».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение федерального правительства о распределении субсидий регионам на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста. Общая сумма средств, выделенных на эти цели в рамках госпрограммы «Развитие туризма», составляет 1 миллиард рублей, а Карелия из них получит 5 миллионов.

Как отметили в правительстве РФ, федеральные средства позволят компенсировать затраты регионов на разработку специальных турпакетов для детей школьного возраста и организацию таких поездок. Предполагается, что в этом году совершить небольшие увлекательные путешествия смогут не менее 200 тысяч детей.