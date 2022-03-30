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Карелия получит 90 млн рублей из Москвы на модернизацию предприятий

Новости. Экономика
09:25, 13 Апреля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Минэк республики заявил, что Карелия дополнительно получит 90 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий.

В этом году году на финансирование региональных программ развития промышленности правительство России направит свыше 3,7 млрд рублей. Республика Карелия на докапитализацию регионального фонда развития промышленности из федерального бюджета получит 90 млн рублей. Об этом информирует региональный Минэк.

«Средства распределят между 54 регионами, определёнными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, идёт о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что детям-сиротам в Карелии дадут деньги на покупку жилья.

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