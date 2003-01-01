Реклама на сайте
Карелия получит более 37 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Сегодня 08:40 Общество
Из федерального бюджета в рамках нацпроекта выделят средства на поддержку малого и среднего бизнеса в республике.

фото: © «Столица на Онего»

Средства будут распределены на три года — с 2026 по 2028 год. Об этом сообщили в Минэкономразвития Карелии. 

Финансирование в размере свыше 35 миллионов рублей выделят в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Деньги поступят в карельский Центр «Мой бизнес», который оказывает комплексную поддержку предпринимателям.

Трехлетнее финансирование позволит обеспечить стабильную работу программ поддержки бизнеса в республике.

— Это позволяет нам выстраивать долгосрочные программы и дает уверенность как действующим, так и будущим предпринимателям в том, что они могут рассчитывать на помощь государства, — отметил заместитель премьер-министра правительства Карелиипо вопросам экономики Олег Ермолаев.

Выделенные средства позволят расширить программы поддержки для начинающих бизнесменов, включая специальные программы для участников СВО, которые после демобилизации планируют открыть свое дело. Предприниматели смогут получать консультации, образовательные услуги, помощь в продвижении продукции и другие виды поддержки.

В текущем году Центр «Мой бизнес» оказал более 3,5 тысяч услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии. 

Напомним, ранее сообщалось, что Карелия получит 20 млн рублей на поддержку экспорта.

