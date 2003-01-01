Карелия получит деньги из федерального бюджета на строительство четвертого технопарка

Еще один технопарк построят в Карелии. Деньги выделят из федерального бюджета.
Субсидия на строительство нового промышленного технопарка в сумме 350 миллионов рублей поступит в карельский бюджет в 2026 году, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев.
-Проект победил в конкурсе Минэкономразвития России. Технопарк «БиоТех» разместим в Петрозаводске на ул. Онежской флотилии рядом с уже действующим технопарком «Карельские продукты», — уточнили чиновник.
Проект парка сейчас проходит государственную экспертизу.
«БиоТех» станет уже четвертым технопарком в республике. По плану не менее 12 резидентов разместят здесь свои промышленные предприятия.
Добавим, что технопарк — это специализированная территория для разработки новых технологий. Рензидентам предоставляются современные офисы, лаборатории, оборудование, а также различные льготы, консультационная поддержка и инфраструктура для ведения бизнеса. «Столица на Онего» ранее рассказывала, что карельское предприятие «Валун» стало новым резидентом промышленного технопарка в сфере камнеобработки «Южная промзона».