Карелия получит деньги на строительство онкологического центра в Петрозаводске

Москва выделит деньги на строительство онкологического центра Карелии. Глава республики рассказал, каким он будет.

О выделении денег из федерального бюджета рассказал на заседании правительства России Михаил Мишустин.

Напомним, высокотехнологичный онкоцентр будут строить в Петрозаводске рядом с Республиканской больницей им. В.А. Баранова.

- Здание будет состоять из шести блоков, соединенных переходами, в них разместятся стационар, радиологическое и операционное отделения и поликлиника, где смогут принимать 300 человек в день, - рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

Получать медицинскую помощь в нем будут пациенты со всей республики. Ранее стало известно, что Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями.