Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии опубликовали книгу о "путинском режиме" и его последствиях 26
17.09.2020 11:40
Водитель самосвала из Карелии погиб в жуткой аварии на карьере 3
17.09.2020 14:18
Пьяная россиянка едва не убила младенца, выполняя трюки на скейт-площадке (ВИДЕО)
17.09.2020 19:40
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
17.09.2020 11:38
Дело о банкротстве Чеслава Скрипина в Карелии прекратят, если у него не найдется имущества 7
17.09.2020 15:26

Карелия получит деньги на улучшение социально-экономического положения

Новости. Общество
08:40, 18 Сентября 2020
фото: © РИА Новости. Максим Богодвид
Загрузка...

Территориям с невысокими экономическими показателями - республикам Алтай, Карелия и Тыва - в бюджете РФ предполагается предусмотреть финансовую поддержку.

Ежегодный общий объем средств на реализацию индивидуальных программ развития составит 3 млрд рублей на три региона до 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, пишет ТАСС.

"На реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и Республики Тыва бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021-2023 годах в объеме 3 млрд рублей ежегодно", – сообщается в документе.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл?
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 5
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»