Карелия получит деньги на улучшение социально-экономического положения

Территориям с невысокими экономическими показателями - республикам Алтай, Карелия и Тыва - в бюджете РФ предполагается предусмотреть финансовую поддержку.

Ежегодный общий объем средств на реализацию индивидуальных программ развития составит 3 млрд рублей на три региона до 2023 года, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, пишет ТАСС.

"На реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия и Республики Тыва бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021-2023 годах в объеме 3 млрд рублей ежегодно", – сообщается в документе.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.