Карелия получит дополнительно 250 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда развития

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Эти средства направим на поддержку наших промышленных предприятий, в частности, на льготные займы для реализации инвестпроектов в сфере автоматизации, роботизации и импортозамещения.
Напомню, договоренности о докапитализации РФП нам удалось достигнуть ранее, в ходе личной встречи с Министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. В Карелии немало активно развивающихся производств, с уникальной продукцией, которая активно вытесняет зарубежные аналоги. Дополнительные средства станут для них хорошим подспорьем, позволят повысить эффективность и конкурентоспособность.
