Карелия получит дополнительно более 1 млрд рублей из федерального бюджета

Дополнительная финансовая помощь в размере 1,1 млрд рублей поступит в Карелию из федерального бюджета.
Это следует из проекта изменений в законе о республиканском бюджете на 2023 год, который поступил в парламент Карелии.
В пояснительной записке к документу говорится, на какие цели будут потрачены эти деньги.
В частности, 500 млн рублей пойдет «на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации».
Еще 566,2 млн планируется потратить на «финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения».
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