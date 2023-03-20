Карелия получит дополнительно более 1 млрд рублей из федерального бюджета

Дополнительная финансовая помощь в размере 1,1 млрд рублей поступит в Карелию из федерального бюджета.

Это следует из проекта изменений в законе о республиканском бюджете на 2023 год, который поступил в парламент Карелии.

В пояснительной записке к документу говорится, на какие цели будут потрачены эти деньги.

В частности, 500 млн рублей пойдет «на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации».

Еще 566,2 млн планируется потратить на «финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения».