Карелия получит дополнительную финансовую поддержку от Минфина России

Вопросы сбалансированности бюджета и управления госдолгом глава региона Артур Парфенчиков обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым.
В рамках рабочей поездки в Москву глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с Министром финансов России Антоном Силуановым. На встрече обсудили вопросы обеспечения сбалансированности бюджета республики и практику управления госдолгом. — Несмотря на непростую экономическую ситуацию совместно с федеральным центром ищем решения, которые позволят увеличить доходную часть республиканской казны и повысить эффективность использования средств, — поделился Артур Парфенчиков.
Антон Силуанов отметил положительную практику Карелии в части управления госдолгом. Так, благодаря грамотному управлению ликвидностью счета и бюджетному кредиту, предоставляемому региону федеральным бюджетом под 0,1%, республике удаётся существенно экономить на обслуживании госдолга. — По итогам встречи Минфин России принял решение об оказании финансовой поддержки, позволяющей дополнительно снизить нагрузку на республиканский бюджет по обслуживанию коммерческой задолженности. Благодарю Антона Германовича за поддержку! — написал Артур Парфенчиков.