Карелия получит дополнительные средства на газификацию

Правительство России направит 18 регионам дополнительные средства на реализацию программы социальной газификации.
Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
— Средства предназначаются для 18 регионов — Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Крыма, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Краснодарского и Хабаровского краёв, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Курганской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей, — рассказали чиновники.
Суммы разные. Карелия получит более 9 миллионов рублей. В целом перераспределение позволит увеличить в этих регионах число заключённых договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тысяч до 11 тысяч.
Всего в 2025 году на реализацию программы социальной газификации в 55 регионах направлен 1 млрд рублей. Эта сумма сформирована по заявкам властей субъектов. Благодаря федеральному финансированию участникам программы, имеющим право на льготы, предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Её размер составляет не менее 100 тыс. рублей.
Напомним, такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.
Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. Напомним, уровень газификации Карелии составляет 35%. Число частных домовладений, использующих газ, достигло 1000. До конца года газ придет в правобережную часть поселка Салми, деревни Ууксу и Ряймяля, что позволит в следующем году начать подключение жителей этих населенных пунктов по программе догазификации.