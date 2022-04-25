Карелия получит из федерального бюджета 250 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Карелия вошла в число 19 субъектов РФ, которым предоставят субсидии на строительство быстровозводимых модульных гостиниц.

Как сообщили в региональном Управлении по туризму, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

По условиям предоставления субсидий общая емкость новых гостиниц должна быть не менее 2,5 тысяч номеров.

«Каким бы красивым и уникальным ни было место», его посещаемость не будет повышаться без комфортных условий. Поддержка инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места», — цитирует Управление слова Мишустина.