Карелия получит из федерального бюджета более 272 млн рублей на развитие культуры

Деньги пойдут на создание новых модельных библиотек, детских культурных центров и переоснащение музеев.

В 2026 году в Карелии планируется направить более 272 миллионов рублей из федерального бюджета на создание новых культурных пространств. Об этом сообщил Минкульт республики.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в республике будет открыто три новых модельных библиотеки. Они появятся в Петрозаводске на базе Центральной городской детской библиотеки имени В. М. Данилова, а также в поселках Хаапалампи Сортавальского округа и Сосновец Беломорского округа.

Во всех этих библиотеках пройдет ремонт, пополнят книжные фонды, обновят мебель и оборудование. Также там создадут комфортные условия для детей и взрослых, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Минкульте отметили, что новые библиотеки станут современными культурными центрами, где читатели всех возрастов получат доступ к литературе, технологиям и различным просветительским программам. Финансирование этих проектов будет осуществляться в рамках национального проекта «Семья».

Напомним, ранее мы писали, что первую модельную библиотеку оборудуют в Петрозаводске. В Центральной городской детской библиотеки имени В. М. Данилова сделают ремонт, обновят мебель и оборудование, создадут комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, установят станцию самообслуживания, на которой читатели смогут записывать и списывать книги.

В Карелии уже есть девять модельных библиотек. Они работают в поселках Хелюля, Муезерский, в Калевале, Вяртсиля, деревне Коткозеро, селе Янишполе, городах Сортавала, Беломорск и Кондопога.