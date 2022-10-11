Карелия получит из федерального бюджета в 2023 году более 20 млрд рублей

Финансовая помощь Карелии из федерального бюджета в 2023 году пойдет на выполнение социальных обязательств, поддержку промышленности, ЖКХ и ряда других направлений.

Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко в эфире телеканала «Россия 24. Карелия».

По ее словам, объем финансирования из федерального бюджета превысит 20 млрд рублей.

«Получат поддержку и промышленные предприятия, получит сфера жилищного строительства. У нас больная тема — очистка воды, канализационно-очистные сооружения. Мы получим на 3 объекта — Пиндуши, Салми и Повенец 218 млн, чтобы провести реконструкцию этих объектов», — сказала Пивненко.

Также, по ее словам, выделены федеральные деньги на дорожное строительство, поддержку малого и среднего бизнеса, фермерства, развитие сельских территорий.