Кондопога получит новое футбольное поле с подогревом уже следующим летом

Определены точные сроки завершения работ по реконструкции футбольного поля с подогревом в Кондопоге.
Работы по реконструкции проходят в соответствии с утвержденным графиком. Как рассказала заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник, на сегодняшний день уже полностью завершены ключевые подготовительные этапы: демонтаж старых ограждений, устройство дренажной системы и щебеночного основания, а также прокладка магистральной сети теплоснабжения.
В данный момент строители монтируют систему подогрева поля.
Подрядная организация планирует приступить к работам по укладке поля в конце октября. А уже следующим летом наши спортсмены смогут начать тренировочный процесс на новом футбольном поле.
Напомним, в Кондопоге на днях началась реконструкция данного заброшенного стадиона, на ремонт которого несколько лет назад было выделено 50 млн рублей.