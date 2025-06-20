Карелия получит около двух миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Карелия в ближайшее время получит первый федеральный транш на начало новой программы расселения аварийного жилья.

Первый транш — это 1,843 миллиардов рублей на 2025 год, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.

— Таким образом, нашей республике выделено 15% от всех средств, направленных на расселение аварийных домов в масштабе всей страны. Деньги 2025 года получили под жесткие обязательства освоить их до конца текущего года, — уточнил Россыпнов.

Проведенная подготовка к началу строительства домов для переселения даёт возможность заявиться и на дополнительные средства — ещё на 3,4 миллиарда рублей, сообщил Виктор Россыпнов. Деньги планируют направить на строительство домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и в Суоярви. Потребуется и очень большое софинансирование республики — 41,9%.

— Несмотря на то, что эти суммы, исчисляемые миллиардами рублей, выглядят внушительно, с учетом нашего объема аварийного фонда — больше 1 миллиона квадратных метров — в ближайшие два года мы сможем расселить порядка 2000 квартир, — пояснил вице-премьер.

Все первоочередники — семьи участников СВО, многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами — будут определяться на комиссиях муниципалитетов с приглашением общественных деятелей и прокуроров, добавил Россыпнов.

Напомним, второй этап программы расселения аварийного жилья будет в 7 раз масштабнее. В него включено 24 665 квартир общей площадью более 1 миллиона кв. м. Расселят около 54 тысяч человек.