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В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
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Сегодня, 08 Декабря 2023
Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
Автобусная компания запустила продажу билетов до столицы Финляндии, начиная с 14 декабря.
08.12.2023, 15:15
В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
Компания «Баренц Групп» завершает строительство нового экологически чистого квартала «Свиристель» в районе Кукковка-3 и предлагает квартиры в последнем доме №19.
08.12.2023, 15:05
На Красноармейской улице в Петрозаводске заменили 375 метров тепловых сетей
Строители выполнили временное благоустройство.
08.12.2023, 14:55
Дениса Катанандова назначили на должность председателя горсуда Петрозаводска
Сын экс-главы республики назначен указом президента РФ на шестилетний срок.
08.12.2023, 14:50
Карелия вошла в пятерку регионов с самой массовой арендой гостевых домов на Новый год
Аналитики «Суточно.ру» и «Домклик» составили рейтинг регионов-лидеров по числу бронирований домов на новогодние праздники.
08.12.2023, 14:32
В Кондопоге состоялась презентация детской книги о главном хвойном дереве Карелии
Автор понятно рассказал детям о самом производстве, лесозаготовке и о лесовосстановлении.
08.12.2023, 14:31
Владимир Путин согласился участвовать в президентских выборах в 2024 году
Нынешний Президент России объявил об участии в выборах весной будущего года.
08.12.2023, 14:29
С обновленного автовокзала Петрозаводска ежедневно отправляют 200 рейсов
После реконструкции петрозаводчане получили современный транспортный узел.
08.12.2023, 14:20
«Этот красавец будет работать в одной из наших больниц», — Охлопков сообщил радостную новость
Глава Минздрава Карелии рассказал о приобретении по линии Минпромторга России.
08.12.2023, 14:15
Падение толстенького бобра на границе с Карелией попало на камеру наблюдения
В заповеднике зафиксировали, чем закончился путь бобра.
08.12.2023, 14:13
Выборы президента России впервые продлятся три дня
Проголосовать на выборах можно будет с 15 по 17 марта 2024 года.
08.12.2023, 14:05
Пенсионер из Мурманской области попал за решетку после того, как обманул прокуратуру
Прокуратура Карелии поддержала гособвинения против 72-летнего мурманчанина, обвиняемого в коррупционном преступлении.
08.12.2023, 13:57
Карелия остается в лидерах программы «Гектар» среди арктических субъектов РФ
В республике принято более тысячи положительных решений на получение «Гектара в Арктике», предоставлено почти 700 участков.
08.12.2023, 13:53
Россиянам назвали главный цвет 2024 года
Pantone объявил главный цвет следующего года.
08.12.2023, 13:47
Многочисленные семьи Петрозаводска могут поучаствовать в конкурсе «Родные-Любимые»
В состав команды должно входить не менее трех семей, но не более 20 человек.
08.12.2023, 13:30
Взрывы прогремят на юго-западе Карелии
Взрывы прогремят в воскресенье в Суоярвском районе Карелии.
08.12.2023, 13:20
Сбер начал выдавать кредиты по «Арктической ипотеке»
По этой льготной программе банк уже получил более 2000 заявок от жителей северных территорий страны.
08.12.2023, 13:13
В полиции Карелии рассказали о новом, необычном виде мошенничества
Аферисты зарабатывали на жителях республики через автосервис.
08.12.2023, 13:11
Жителей и гостей Карелии позвали на день рождения Талвиукко
Вотчина карельского Деда Мороза ждет гостей в эту субботу.
08.12.2023, 13:04
Попросившие политического убежища в России латыши получили паспорта в Карелии
Семья латышей, прорвавшаяся с тремя детьми через МАПП «Люття» под Костомукшей в январе, получила российское гражданство.
08.12.2023, 12:56
«Ему было только 20 лет...» — в Карелии простились с земляком, погибшим на СВО
В Карелии простились с Ищуком Евгением Андреевичем, уроженцем Суоярви.
08.12.2023, 12:52
Завершился капремонт в одной из старейших музыкальных школ Карелии
Министр культуры республики Алексей Лесонен оценил качество проведенных работ.
08.12.2023, 12:35
Новогодняя гирлянда привела к эвакуации 11 жителей кондопожского дома
В четверг, 7 числа, в одном из домов на улице Заводская произошел пожар.
08.12.2023, 12:17
У сибиряка из трусов украли 350 тысяч рублей
Полиция задержала 22-летнего подозреваемого.
08.12.2023, 12:07
Дорожная полиция проверяет обстоятельства ДТП со смертельным исходом на трассе в Карелии
Дорожная полиция проверяет обстоятельства ДТП на 356 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе.
08.12.2023, 12:05
Продукция карельских мастеров на ВДНХ пользуется популярностью среди гостей
Гости мероприятия приобрели десятки изделий от наших ремесленников.
08.12.2023, 12:00
Более 300 работников предприятий Карелии научились бережливому производству на Фабрике процессов
Площадку для практического обучения бережливому производству создали по нацпроекту «Производительность труда», инициированному президентом России.
08.12.2023, 11:58
Жители Карелии могут общаться с соседями на Госуслугах
В приложении «Госуслуги.Дом» появились соседские чаты
08.12.2023, 11:57
Утром в пятницу эвакуировали больше десяти школ Петрозаводска
История с ложными минированиями школ Петрозаводска повторяется.
08.12.2023, 11:32
Синоптики рассказали, где в Карелии минувшей ночью было холоднее всего
В ночь на 8 декабря максимальный холод зарегистрировали в одном из сел Беломорского района республики.
08.12.2023, 11:25
Более 7,5 тысячи жителей Карелии нашли работу с помощью службы занятости
Уровень безработицы в республике составляет исторический минимум - менее 1%. Вместе с тем работодатели предлагают более семи тысяч вакансий.
08.12.2023, 11:10
Жителей Петрозаводска приглашают посмотреть «Детский альбом»
С 21 декабря по 21 января в Городском выставочном зале представят экспозицию художника и сценографа Софии Азархи.
08.12.2023, 11:09
Водитель уронил свой фургон в глубокий кювет на трассе в Карелии
ДТП случилось в Кемском районе утром 8 числа.
08.12.2023, 11:03
Стало известно, как изменится погода в Петрозаводске уже в это воскресенье
С 10 декабря в Петрозаводске ожидается изменение погоды.
08.12.2023, 10:52
«Берегите друг друга!», — Парфенчиков поздравил пару из Карелии с рождением семьи
Губернатор рассказал непростую историю любви Даниила и Анны Ларионовых.
08.12.2023, 10:47
Ферма в Кондопожском районе получила знак «Сделано в Карелии»
Сертификацию прошли сразу два продукта, которые выращивают на ферме.
08.12.2023, 10:43
Сын главы Прионежья судится с мэрией Петрозаводска из-за транспортной реформы
Константин Сухарев является единоличным учредителем шести частных транспортных компаний в карельской столице.
08.12.2023, 10:30
Иномарка отправила в больницу подростка на самой окраине Петрозаводска
Утром 7 числа в проезде Автолюбителей 15-летний подросток попал под колеса кроссовера.
08.12.2023, 10:10
Легковушка атаковала дорожный знак на оживленном проспекте в Петрозаводске
Водитель направил свое авто на дорожный знак и сильно наклонил его.
08.12.2023, 10:07
Признание в любви для Снежной Королевы
10 декабря Карельская филармония вновь встречает ведущего музыковеда страны Наталию Энтелис.
08.12.2023, 10:00
РЖД заморозили цены на новогодние «Сапсаны»
Это касается поездов отправлением с 19.00 31 декабря до 11.00 1 января.
08.12.2023, 09:46
Полиция изъяла у жителя Прионежья три банки с сыпучим веществом, винтовку и патроны
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в надзорный орган.
08.12.2023, 09:45
Прокурор Петрозаводска встал на защиту прав жителей города
Прокурор Петрозаводска встал на защиту жилищных прав жителей города из-за длительного отключения теплоснабжения.
08.12.2023, 09:35
В отдаленных поселках Карелии продолжается выездная работа медицинских специалистов
Ультразвуковые исследования смогут пройти жители населенных пунктов Мотко и Тумба.
08.12.2023, 09:30
Уровень смертности в Карелии вдвое превышает рождаемость
Карелиястат отчитался о численности населения с начала этого года.
08.12.2023, 09:28
Четвероногие терапевты посетили юных пациентов Карелии
Специалисты центра канистерапии «Открытые сердца» вместе со своими верными мохнатыми подопечными побывали в одной из больниц Карелии.
08.12.2023, 09:15
Утреннее ДТП в Октябрьском районе Петрозаводска зафиксировала камера наблюдения
Утром 8 декабря на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Краснофлотской столкнулись две легковушки.
08.12.2023, 09:05
Энергетики подсветили пешеходные переходы на окраинах Петрозаводска
«Петрозаводские энергетические системы» установили дополнительное освещение на нескольких перекрестках города.
08.12.2023, 09:00
Водитель опрокинул свой внедорожник на крышу на западе Карелии
ДТП случилось накануне в Суоярвском округе Карелии.
08.12.2023, 08:45
Зимний спортивный сезон на «Кургане» стартует в эти выходные
В субботу и воскресенье на «Кургане» в Петрозаводске начинается зимний соревновательный сезон (0+).
08.12.2023, 08:40
Карелия названа в числе самых популярнейших направлений в России на главный зимний праздник
Представители туристических компаний оценили спрос на новогодние туры.
08.12.2023, 08:20
Узнали, сколько стоит вызвать Дед Мороза и Снегурочку
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08.12.2023, 08:08
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Чтиво

16.11.2023 09:08
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«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
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Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
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