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Новости. Общество
09:11, 01 Августа 2018

Карелия попала в число самых "больных" регионов России

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Минздрав назвал регионы России, в которых зафиксировано больше и меньше всего болезней среди граждан. В числе самых "больных" регионов оказалась Республика Карелия.

По информации за 2017 год, которую приводит RT, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае: на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания.

В пятерку самых "больных" регионов страны вошли также: Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).

Меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии (95 473,8). Среди самых "здоровых" регионов также – Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6), Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).

"В среднем же по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения", - отмечает издание.

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