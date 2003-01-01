РЕКЛАМА
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Карельские артисты приняли участие в озвучании новго спортивного фильма «Первый на олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10

Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти

22:50

Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе

21:50

Полное лунное затмение наблюдается в Карелии

20:30

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

20:00

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

19:00

В заповеднике на границе Карелии соне помешала спать шумная соседка

18:00

В Карелии 8 сентября температура поднимется до +25°С

17:00

Автомобиль вспыхнул возле заправки на севере Карелии

15:30

В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

14:30

Значительное землетрясение произошло на западе Турции

13:30

В многонаселенном районе Петрозаводска будут сносить гаражи

12:30

СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

11:30

Три бани загорелись под Петрозаводском

10:30

Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

09:40

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

09:00

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

08:30

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

08:00

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

07:30

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

00:10
Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями
Сегодня 14:00 Общество
Правительство профинансирует мероприятия региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 56 субъектах России.

фото: © Минздрав РК

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, в 2026–2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета будет направлено более 7,4 млрд рублей.

Федеральное финансирование получат 56 субъектов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием. В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 млрд рублей, а в 2027 году — более 3,5 млрд рублей.

Согласно документу, Карелия в 2026 году получит 48,6 млн рублей. В 2027 году средств выделено не будет. Самую крупную сумму — более 3 млрд — получит Воронежская область. Чуть больше 2 млрд будет выделено Татарстану и Челябинской области. Более 1,5 млрд рублей получат Дагестан, Коми, Хабарский край, Московская область. В списке указан и один из новых регионов России. Так Запорожская область получит более 1,2 млрд рублей. Напомним, Карелия взяла шефство над Васильевским округом Запорожской области. Таким образом, по этой статье расходов Карелии будет выделено в 25 раз меньше средств.

 

В Минздраве рассказали, как идет строительство трех врачебных амбулаторий в Кондопожском районе Карелии.

