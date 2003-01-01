Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

Правительство профинансирует мероприятия региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 56 субъектах России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, в 2026–2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета будет направлено более 7,4 млрд рублей.

Федеральное финансирование получат 56 субъектов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием. В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 млрд рублей, а в 2027 году — более 3,5 млрд рублей.

Согласно документу, Карелия в 2026 году получит 48,6 млн рублей. В 2027 году средств выделено не будет. Самую крупную сумму — более 3 млрд — получит Воронежская область. Чуть больше 2 млрд будет выделено Татарстану и Челябинской области. Более 1,5 млрд рублей получат Дагестан, Коми, Хабарский край, Московская область. В списке указан и один из новых регионов России. Так Запорожская область получит более 1,2 млрд рублей. Напомним, Карелия взяла шефство над Васильевским округом Запорожской области. Таким образом, по этой статье расходов Карелии будет выделено в 25 раз меньше средств.