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Карелия попала в десятку регионов с самой вкусной едой

Новости. Общество
09:47, 21 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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Республика попала в топ-10 направлений для гурманов-путешественников.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru провёл опрос в социальных сетях и выявил, где самая вкусная национальная еда в России.

Национальная кухня Крыма и Северного Кавказа лидирует в рейтинге самых популярных у путешественников, по данным опроса Tvil.ru. Попробовать жареную барабульку, караимские кибины и другие блюда приезжает 25 процентов туристов.

Ещё 23 процента гурманов «отъедаются» кавказскими шашлыками, домашним сыром и прочими яствами Северного Кавказа.

Также в десятку регионов с самой вкусной национальной едой вошли Татарстан (15%), Башкирия (7.5%), Краснодарский край (7.5%), Приморский край (7.5%), Мурманская область (5%), Калмыкия (5%), Карелия (2.5%), Алтай и Алтайский край (2.5%).

Десять популярных направлений для гурманов-путешественников:
1.Крым, 25%
2.Северный Кавказ, 23%
3.Татарстан, 15%
4.Башкирия, 7.5%
5.Краснодарский край, 7.5%
6.Приморский край, 7.5%
7.Мурманская область, 5%
8.Калмыкия, 5%
9.Карелия, 2.5%
10.Алтай и Алтайский край, 2.5%

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Комментарии

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David.
2022-01-21 10:07:13
Его, они нашли тут еду! Сыр что ли финский попробовали? :)
Гость
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