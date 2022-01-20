Карелия попала в десятку регионов с самой вкусной едой

Республика попала в топ-10 направлений для гурманов-путешественников.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru провёл опрос в социальных сетях и выявил, где самая вкусная национальная еда в России.

Национальная кухня Крыма и Северного Кавказа лидирует в рейтинге самых популярных у путешественников, по данным опроса Tvil.ru. Попробовать жареную барабульку, караимские кибины и другие блюда приезжает 25 процентов туристов.

Ещё 23 процента гурманов «отъедаются» кавказскими шашлыками, домашним сыром и прочими яствами Северного Кавказа.

Также в десятку регионов с самой вкусной национальной едой вошли Татарстан (15%), Башкирия (7.5%), Краснодарский край (7.5%), Приморский край (7.5%), Мурманская область (5%), Калмыкия (5%), Карелия (2.5%), Алтай и Алтайский край (2.5%).

Десять популярных направлений для гурманов-путешественников:

1.Крым, 25%

2.Северный Кавказ, 23%

3.Татарстан, 15%

4.Башкирия, 7.5%

5.Краснодарский край, 7.5%

6.Приморский край, 7.5%

7.Мурманская область, 5%

8.Калмыкия, 5%

9.Карелия, 2.5%

10.Алтай и Алтайский край, 2.5%