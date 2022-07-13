Карелия попала в первый выпуск дайджеста Минтруда РФ

Молодые люди от 18 до 25 лет могут получить деньги на открытие собственного дела

Российское Министерство труда запустило еженедельную рубрику в официальном Телеграм-канале. В ней будут размещаться новости от региональных служб занятости за неделю. Первой в списке стала новость о том, что молодые предприниматели Карелии могут получать повышенную субсидию на открытие собственного дела.

С сентября прошлого года по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова на повышенную выплату в 250 тысяч рублей могут рассчитывать молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на учете в органах службы занятости.

За этот период 36 молодых людей организовали свое дело в разных сферах. Например, это деятельность в области дизайна, производство парфюмерных и косметических средств, деятельность в области архитектуры, выращивание плодовых и ягодных культур, розничная торговля и другое.

В дайджесте приоритет отдается новостям, которые рассказывают о региональном опыте, о дополнительных региональных мерах поддержки, о сервисах, которые разработаны в регионе. Важно, что в фокусе находятся люди и то, что делается для их комфорта и благополучия.

Для того, чтобы быть в курсе последних новостей можно подписаться на официальный Телеграм-канал Минтруда России.