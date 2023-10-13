Карелия попала в список регионов с наибольшим разрывом цен на новостройки и вторичное жилье

Опубликован рейтинг российских регионов с самой большой разницей в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке жилья.

По предварительным итогам первой половины октября 2023 года, наибольший разрыв в цене между квартирами в новостройках и во вторичном фонде зафиксирован в Астраханской области, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков сервиса объявлений ЦИАН.



Статистика включает данные по 66 регионам России, по каждому из которых на сервисе представлено более 100 объектов как на первичном, так и на вторичном рынке.



В Астраханской области один квадратный метр в новостройках на 51,5% превосходит в цене показатели «вторички».



На втором месте Пермский край с разрывом в цене на 42%. На третьей позиции Нижегородская область, где средняя стоимость новостроек на 40,1% выше, чем на вторичном рынке.



Карелия замкнула первую десятку лидеров этого рейтинга. В республике разница в цене за один квадратный метр в новом и вторичном жилье составляет 29,9%, или 131,6 тысячи рублей против 101,3 тысячи рублей.



В десятку лидеров также вошли Республика Коми (35,7%), Вологодская область (33,8%), Челябинская (32,8%) и Белгородская (32,6%) области, Крым (31,8%), Иркутская область (30,1%).















