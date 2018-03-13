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Новости. Общество
13:13, 13 Марта 2018

Карелия попала в топ-20 самых конфликтных регионов России

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"ФедералПресс" при поддержке Института стратегических коммуникаций и социальных проектов осуществляет разнообразные исследования социально-политической и экономической ситуации в регионах РФ.

Рейтинг учитывает количество конфликтов, их качество, а также общую оценку социально-политической ситуации и количество населения в каждом регионе. Конфликты распределены по сторонам конфликта и типам. Кроме того, отдельно выделена протестная активность. В регйтинге приведен самые конфликтные регионы во второй половине 2017 г.

Республика, так же как и Санкт-Петербург, из "зеленой группы" в III квартале переместилась в "желтую" в IV-м.

В Карелии в это время уволили большинство работников ООО "Медвежьегорский молокозавод" после перехода предприятия к новому собственнику ООО "Сила Инвеста", а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил госкорпорацию "Ростех" в срыве сроков сдачи перинатального центра в Петрозаводске, пишут "Вести.Экономика".

Кроме того, регион попал на 81-е место по уровню долговой нагрузки за 9 месяцев 2017 г., по данным РИА "Рейтинг" (116,9%), и был включен Фондом ЖКХ в десятку худших регионов по исполнению программы переселения граждан из ветхого жилья (29,6%).

Также стоит отметить отставку назначенного в сентябре министра экономического развития Карелии Дмитрия Матвиеца – третьего главы министерства за год.

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Комментарии

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grigorjev
2018-03-13 14:04:00
На деле республика Карелия-Карьяла на последнем месте по всем показателям. Главное преступление - "Наглость властей Карелии беспредельна. Они открыто и безнаказанно унижают карелов и финнов...". Это из Обращения к высшему руководству страны.
Серж
2018-03-13 13:29:37
Ничего, Путин обещал "технологический прорыв",так кажется на этот раз, предыдущие 18 лет были разминкой,а вот теперь заживём,долг Республики "всего" 25 миллиардов,ерунда....81-ые из 85 ,это тоже не страшно,зато у нас ещё дороги есть ,не только направления,правда за неделю 5 человек погибли на них,12 ранены, но к этому уже привыкли, зато мы впереди многих по количеству продавцов в магазинах....больше -то выбирать не из чего,хоть так...да чего жаловаться?, все на выборы нашего дорогого В.В., я за него и руками и ногами....
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