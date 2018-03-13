Карелия попала в топ-20 самых конфликтных регионов России

"ФедералПресс" при поддержке Института стратегических коммуникаций и социальных проектов осуществляет разнообразные исследования социально-политической и экономической ситуации в регионах РФ.

Рейтинг учитывает количество конфликтов, их качество, а также общую оценку социально-политической ситуации и количество населения в каждом регионе. Конфликты распределены по сторонам конфликта и типам. Кроме того, отдельно выделена протестная активность. В регйтинге приведен самые конфликтные регионы во второй половине 2017 г.

Республика, так же как и Санкт-Петербург, из "зеленой группы" в III квартале переместилась в "желтую" в IV-м.

В Карелии в это время уволили большинство работников ООО "Медвежьегорский молокозавод" после перехода предприятия к новому собственнику ООО "Сила Инвеста", а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил госкорпорацию "Ростех" в срыве сроков сдачи перинатального центра в Петрозаводске, пишут "Вести.Экономика".

Кроме того, регион попал на 81-е место по уровню долговой нагрузки за 9 месяцев 2017 г., по данным РИА "Рейтинг" (116,9%), и был включен Фондом ЖКХ в десятку худших регионов по исполнению программы переселения граждан из ветхого жилья (29,6%).

Также стоит отметить отставку назначенного в сентябре министра экономического развития Карелии Дмитрия Матвиеца – третьего главы министерства за год.