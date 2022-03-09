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Карелия попала в топ-7 популярных для загородного отдыха парой

Новости. Общество
17:20, 15 Марта 2022
фото: © puteshestviya-otdyh.ru

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Пары охотно бронируют жильё для отдыха на ближайшие даты.

Сайт бронирования жилья Tvil.ru отмечает: никто не знает, что будет через 2 месяца, поэтому россияне бронируют жильё для отдыха на сейчас и ближайшие даты. И повышенным спросом в этом месяце пользуются загородные отели и базы отдыха.

Загородные отели чаще всего бронируют пары и семьи с одним одним ребёнком. Первые выбирают отдых в Карелии, Тверской и Нижегородской областях, а вторые — Московскую и Воронежскую области, Татарстан.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют загородные отели в ближайшие даты от 1 до 10 ночей и тратят от 1,8 до 7,9 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных бронирований загородных отелей туристами в 2022 году.

Семь популярных направлений для бронирования загородных отелей в России:

1. Ленинградская область — 3783 / 5 ночей *
2. Московская область — 3363 / 4 ночи
3. Карелия — 7863 / 4,5 ночи
4. Воронежская область — 3520 / 1 ночь
5. Татарстан — 3392 / 5 ночей
6. Тверская область — 1800 / 10 ночей
7. Нижегородская область — 2790 / 4 ночи

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