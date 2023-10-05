Карелия попрощалась с земляком, погибшим на спецоперации

В Олонецком районе похоронили Филиппова Илью Анатольевича.
Сегодня попрощались с ефрейтором Филипповым Ильей Анатольевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили власти Олонецкого района.
Солдата похоронили на Туксинском кладбище. Попрощаться с Ильей пришло очень много неравнодушных людей.
Илья Анатольевич ocтaнeтcя для вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy.
«Beчнaя пaмять», — написали в официальном паблике района.
Ранее глава Карелии сообщил о гибели уроженца Олонца Ильи Филиппова, ефрейтора гранатометного отделения взвода огневой поддержки парашютно-десантной дивизии.
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