Карелия попрощалась с земляком, погибшим на спецоперации

В Олонецком районе похоронили Филиппова Илью Анатольевича.

Сегодня попрощались с ефрейтором Филипповым Ильей Анатольевичем, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили власти Олонецкого района.



Солдата похоронили на Туксинском кладбище. Попрощаться с Ильей пришло очень много неравнодушных людей.



Илья Анатольевич ocтaнeтcя для вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy.



«Beчнaя пaмять», — написали в официальном паблике района.

Ранее глава Карелии сообщил о гибели уроженца Олонца Ильи Филиппова, ефрейтора гранатометного отделения взвода огневой поддержки парашютно-десантной дивизии.