Карелия представила строящийся промпарк инвесторам из Петербурга

Это будет уже четвертый технопарк в Карелии. Первый по обработке камня открылся в 2020 году. В конце 2023 года появились еще два в Петрозаводске и в Кондопоге.

Власти Карелии сделали ещё один шаг в сторону открытия нового промышленного парка вблизи Сулажгорского кирпичного завода на территории республики. Они встретились с потенциальными инвесторами из Петербурга и запланировали будущее сотрудничество. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития.

По планам, 32 гектара площади промпарка будут заняты лишь частично, чтобы в будущем разделить территорию и сдавать в аренду желающим инвесторам. Уже в следующем году появятся полностью оборудованные производственные помещения, которые также можно будет арендовать.

Позже в технопарке построят еще цеха: для работы с деревом и мебели, а также для обработки деталей и конвейерной сборки (с бытовками).

На сегодняшний день на территории уже есть инженерные сети. В следующем году планируется завершить строительство цеха по обработке камня и строительной промышленности, а также административно-бытового корпуса. Их общая площадь составит 13 тысяч квадратных метров.