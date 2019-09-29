Карелия представит рекордное число заявок на конкурс по благоустройству малых городов

Почти половина (7) районных центров Карелии и Костомукша подадут заявки на участие во Всероссийском конкурсе.

Это рекордное количество участников от Карелии за все годы существования конкурса, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Александра Ломако.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды и благоустройства малых городов впервые прошел в 2018 году. Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

Карельские города будут претендовать на финансирование своих проектов в трех подгруппах категории "малые города". В подгруппе городов с населением от 20 до 50 тысяч свои проекты представят Костомукша (благоустройство бульвара Лазарева), Сегежа (обустройство парка культуры и отдыха по улице Мира) и Кондопога (строительство набережной Кондопожской губы Онежского озера по улице Бумажников).