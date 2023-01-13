Карелия приютила семью латышей, попросивших политического убежища

Семья с тремя детьми пересекла границу в пункте пропуска «Люття» в Костомукше и обратились к российским властям за предоставлением политического убежища.
Въехавшая в Костомукшу со стороны Финляндии семья иностранцев якобы спасалась от органов опеки Латвии, пишет «МК в Карелии».
Семья с тремя детьми, пересекшая 17 января российско-финляндскую границу через Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Люття» в Костомукше, действительно обратилась к властям нашей страны за предоставлением политического убежища – теперь это подтверждено официально.
Причиной своего поступка приехавшие назвали действия органов опеки Латвии, гражданами которой они являются.
Подробности читайте в материале наших коллег «МК в Карелии».
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