Карелия примет участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России»

С 14 по 24 августа на ВДНХ в Москве пройдет четвертый национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России».
Большой праздник вкуса соберет лучших фермеров и производителей со всей страны.
77 регионов и более 300 производителей, пять с лишним тысяч уникальных продуктов со всей страны, от сахалинского гребешка до башкирского меда. Кроме того, участников ждут национальные блюда: бурятские буузы, кавказские шашлыки, суп с дальневосточным крабом и многое другое. А также авторский гастросет «Вкусы России» и лучшие отечественные вина в павильоне «Главвино», концерты, кулинарные шоу, мастер-классы и выступления артистов.
— Карелию представит национальный ансамбль песни и танца «Кантеле». Кроме того, свою вкусную и полезную продукцию из Олонецкого района привезет СПСПК «Агроальянс», а дары аквакультуры из Костомукши — форелеводческое хозяйство «Кала я марьяпоят», — рассказали в Минсельхозе Карелии.
Для детей и подростков откроется Город профессий «Я в Агро», где можно: попробовать себя в управлении агродронами; стать ветеринарным врачом; провести экспертизу молока; подобрать для себя рацион питания.