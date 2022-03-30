Карелия примет в собственность земельный участок возле аэропорта «Петрозаводск»

Участок находится в 98 квартале Петрозаводского лесничества.
Карелия примет в республиканскую собственность земельный участок, расположенный рядом с территорией аэропорта «Петрозаводск» в местечке Бесовец. Распоряжение об этом подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Площадь земельного участка, который находился до сих пор в федеральной собственности, составляет 99 тысяч квадратных метров. Участок входит в 98 квартал Петрозаводского участкового лесничества.
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