Карелия примет всероссийские соревнования по зимнему триатлону

Республиканский фестиваль Karelia Challenge 2022 пройдет в эти выходные в Петрозаводске, рассказали в Минспорта Карелии.

В ближайшее воскресенье, 23 января, в Петрозаводске пройдет Республиканский фестиваль Karelia Challenge 2022, в рамках которого пройдет этап Кубка России и Чемпионат Республики Карелия по зимнему триатлону.

Всероссийские соревнования по этому виду спорта будут проходить в Карелии уже в пятый раз. Помимо основной гонки (3 км бег, 5 км велогонка и 5 км лыжная гонка), состоится эстафета.

Кроме того, в Кондопоге в эти выходные состоится региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди общеобразовательных организаций. А в столице Карелии сильнейшие тхэквондисты республики выступят на Чемпионате и Первенстве региона, которые пройдут в Физкультурно-оздоровительном комплексе.