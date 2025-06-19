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Карелия присоединилась к Всероссийской акции «Минута молчания»

Новости. Общество
14:40, 22 Июня 2025
фото: © https://gov.karelia.ru/

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В День памяти и скорби жители республики возложили цветы к мемориалам и зажгли свечи.

Сегодня для России трагическая дата в истории страны — 22 июня 1941 года без объявления войны силы нацистской Германии вторглись на территорию Советского Союза. Четыре года тяжелейших сражений, голода и фашистской оккупации. Великая Отечественная война отняла миллионы жизней. Были разрушены, выжжены города и села.

В память об этих страшных событиях сегодня в 4 часа утра у мемориального комплекса «Братская могила и могила неизвестного солдата с Вечным огнем» зажгли свечи. По традиции 22 июня состоялась церемония возложения цветов и венков — поклониться павшим героям и всем, кто не дожил до Великой Победы, пришли представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений. Среди почетных гостей церемонии были ветераны — малолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

В мероприятии приняла участие заместитель Премьер — министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.
— Эта дата разделила жизнь нашей страны, наших семей пополам: мирная жизнь до 22 июня 1941 года и 1418 очень трудных, но мужественно пройденных нашим народом дней. Это скорбное напоминание о том, как хрупок наш мир и как трудно дается Победа, — подчеркнула Лариса Подсадник. — Солдаты Карельского фронта самоотверженно сражались все годы войны. И сегодня мы вновь говорим: «Победа будет за нами!»

В 12 часов 15 минут Карелия присоединилась к Всероссийской акции «Минута молчания». Именно в это время 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР.
— Забыв эту дату, мы потеряем связь со своими поколениями, со своими родными. Война унесла 27 миллионов жизней — в этот день мы должны вспомнить всех, кто не дожил до Великой Победы, — сказал член Общественной палаты РФ от Республики Карелия, председатель КРОО «Эстафета поколений» Илья Герасев.
Сегодня во всех районах и округах Карелии пройдут патриотические мероприятия, тематические выставки, лекции и кинопоказы. Накануне Дня памяти и скорби у стелы «Петрозаводск — Город воинской славы» была организована акция «Огненные картины войны». Юнармейцы и активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выложили из свечей фигуру в форме звезды с датами Великой Отечественной войны.
— Сегодня нам говорят, что пора бы уже забыть, мол, столько лет прошло. Да разве это возможно? Нет, никогда! Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Будем помнить мужество и героизм наших отцов и дедов. И память эту будут передавать наши дети их детям, наши внуки своим внукам, — отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков. — Фашисты показали невиданную жестокость. Но мы выстояли. Мы не покорились врагу. Потому что на защиту Родины встали все как один.

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