Карелия присоединилась к Всероссийской акции «Новый год в каждый дом»

В республике стартовала традиционная «Елка желаний», а также пройдут акции «Корзина добра», «Новый год в каждый двор», «Новогодние окна», «Спасибо за год» и другие.

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» – уникальная возможность стать настоящими волшебниками для всех, кому в праздник нужна поддержка: для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, для пожилых, у которых нет рядом родных, для семей мобилизованных и для самих военнослужащих. Об этом сообщили в правительстве республики.

- Новогодние дни – это всегда время добра. И в канун праздника в республике проходит много добрых акций под общим девизом «Новый год в каждый дом». Цель этой акции – создать новогоднее настроение, атмосферу тепла, мира и уюта в каждом доме. Обратите внимание, кто находится рядом с вами, и если необходимо, окажите помощь своим родственникам, друзьям, соседям. Это может быть доброе слово, маленький подарок, поддержка в простом деле. Сегодня это очень важно, ведь в Новый год желания исполняются. Новый год должен прийти ко всем, - рассказала заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Сегодня в республике сформирован корпус волонтеров добрых новогодних дел, которые станут волшебниками в образах Дедов Морозов и Снегурочек и помогут в создании праздничного настроения в деревнях и поселках.

В этом году особое внимание - семьям и детям военнослужащих. Они получат новогодние поздравления и подарки. Передать детям сладкие наборы смогут все желающие через «Корзины добра», которые установят в продуктовых магазинах.

Новогодние подарки получат одинокие пожилые люди. Волонтеры придут с поздравлениями не только домой, но и в больницы, социальные учреждения, дома-интернаты. Атмосферу волшебного праздника подарят и ребятам, которые находятся на длительном лечении в больницах и встретят там Новый год.

По итогам Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» будет выбран лучший Волонтер – Дед Мороз страны, который больше всего сделает добрых дел: выполнит заявки на оказание адресных поздравлений детей и одиноко проживающих граждан старшего возраста, а также примет активное участие в других мероприятиях акции.

Уже традиционной в Карелии стала «Елка желаний». Дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, семей военнослужащих написали свои мечты и желания на сайт елкажеланий.рф, и сейчас настало время их исполнять. Многие руководители органов власти, предприятий и учреждений сняли шары с пожеланиями детей с елки, установленной в холле Правительства Карелии, и в ближайшее время исполнят мечты. Среди пожеланий детей городов и поселков республики: ноутбуки, телефоны, музыкальные инструменты, игрушки, спортивное оборудование, поездка в дельфинарий и другое.

Ежегодной в республике стала и акция «Новогодние окна»: окна квартир, домов, офисов, школ, государственных учреждений украсят картинки, надписи и новогодние украшения. Во дворах домов в новогодние дни планируется проведение праздничных и спортивных мероприятий.

Новый год - отличное время, чтобы сказать спасибо, родным, любимым, друзьям, военнослужащим на передовой, волонтерам, врачам, учителям. В рамках акции «Спасибо за год» жителям предлагается записать короткий видеоролик с благодарностью, опубликовать в VK клипах с хэштегами #МЫВМЕСТЕ и #СпасибоЗаГод.