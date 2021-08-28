Карелия присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Новый лес высаживается на территории лесничеств, пострадавших от сильных пожаров в июле.

Карелия, пережившая в этом году сильные лесные пожары, присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие прошло в минувшую субботу на территории Соддерского лесничества Пряжинского национального района. С начала года здесь произошло 26 лесных пожаров, в том числе 4 крупных, на площади 9 673 га.

Участники акции — сотрудники органов исполнительной власти, представители арендатора лесного участка, представители ГКУ РК «Пряжинское центральное лесничество», волонтеры — высадили 8 тысяч сеянцев сосны.

Как пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Шарлаев, это однолетние сеянцы с закрытой корневой системой, выращенные «Кареллесхозом» в питомнике «Вилга», именно та порода, которая росла здесь раньше.

— В этом году была сложная ситуация в республике: 22 тысячи гектаров леса прошли пожары, поэтому на нас сегодня особая ответственность. Мы поможем природе восстановиться, — сказал министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович. — Сегодня мы высадили 8 тысяч саженцев, всего же до конца года в регионе появится 97 тысяч новых деревьев.

Напомним, в прошлые выходные в Суоярвском районе, также пострадавшем от пожаров, сотрудники ГКУ РК «Суоярвского центрального лесничества», представители арендатора лесного участка — АО «Запкареллес» и волонтеры высадили более 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 6,4 га.

В этом году регионы, наиболее пострадавшие от лесных пожаров, становятся главными участниками масштабной лесовосстановительной кампании. В их поддержку к добровольческому движению и акции «Сохраним лес» присоединяются по всей стране. За осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для «Сохраним лес» цель — высадить 70 млн деревьев. Тогда как за два года акции в общей сложности было высажено порядка 82 миллионов. Сегодня «Сохраним лес» — одна из крупнейших экологических инициатив России.

Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».